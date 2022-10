Leo Pericles vota em escola estadual em Belo Horizonte

O candidato à Presidência da República pela Unidade Popular (UP), Leo Pericles, votou neste domingo (2) por volta das 10h, na Escola Estadual Ilacir Pereira Lima, no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte.

Acompanhado pelo filho Pedro, o candidato afirmou que hoje terminava uma grande jornada na campanha que iniciou em novembro do ano passado com o lançamento do seu nome no congresso do partido.

“Hoje estamos vendo nossa militância, os apoiadores, os amigos, o conjunto dos eleitores e eleitoras que receberam a nossa mensagem, que estão apoiando o nosso programa, se dirigindo às urnas em massa nesse Brasil. Nossa expectativa é muito boa. A gente reafirma a luta contra o fascismo e contra o neoliberalismo”, disse o presidenciável.

*com informaçõe da Agência Brasil

