Cidade Zigurats: a 70km da Capital, local é conhecido por pesquisas relacionadas à ufologia

A Cidade Zigurats, localizada em Corguinho, município a 70 quilômetros de Campo Grande, decidiu recentemente abrir suas portas para o turismo de eventos e o primeiro realizado no local foi o casamento da boliviana Maite Bernal Flores e do brasileiro André Barbosa, dois dos membros da comunidade de pesquisa ufológica, em uma data cheia de simbolismos: o equinócio de primavera.

A paisagem, de morros que chamam a atenção, casas com telhados em forma de domo, e ao sopé do Mini Monumento Escalonado (uma pirâmide), que tem 12 metros de altura e 10 de base, foi o cenário escolhido pelo casal para sua cerimônia de união, que também chamou a atenção por ter sido realizada pelos próprios noivos, contou com 350 convidados e foi o primeiro casamento realizado no local.

André e Maite se conheceram no ano de 2016, ao participar dos encontros de pesquisadores na sede principal do Ecossistema Dakila, mantenedora da comunidade.

O casal manteve o relacionamento a distância durante três anos, até que ela se mudou de vez para MS e juntos começaram a trabalhar como coordenadores de turismo na Cidade Zigurats.

O local escolhido para o noivado do casal foi o morro do Rankstar, um cartão-postal que encanta por sua paisagem peculiar, que foi realizado durante o solstício de inverno de 2021, na noite mais longa do ano.

O complexo turístico Zigurats – onde foi realizada a cerimônia – tem uma estrutura para eventos e hospedagem para até 600 pessoas, sendo formado pela Cidade Zigurats e pelo Recanto de Havalon, situado a cerca de 3,5 km da cidade futurista. Desde a estrutura até a decoração do evento, quase tudo foi feito do zero.

A produção de todo o cenário durou mais de uma semana. Maite quis que todos os amigos e familiares da Bolívia estivessem presentes no casamento. Foram mais de 60 convidados que viajaram de Santa Cruz de la Sierra e atravessaram a fronteira rumo ao casamento em Zigurats.

O carinho do casal com os convidados começou já na entrega dos convites: foram praticamente todos entregues em mãos. O casal viajou de MS ao Pará, e foram também até a Bolívia para realizarem o feito.

“Cada pessoa presente no casamento foi convidada com carinho por fazer parte de nossa história” – diz Maite.

Celebrando o próprio amor

O casal foi bastante questionado por várias pessoas sobre quem realizaria a cerimônia, mas resolveram quebrar a tradição e surpreender os convidados.

“A gente não tinha uma obrigação moral ou social de se casar, mas decidimos dar esse passo para marcar um momento na nossa história, comemorar o amor verdadeiro e ter a chance de falar para as pessoas que essa conexão e sentimento real existem. Por esta razão, assumimos o papel de Mestres de nós mesmos e decidimos celebrar a nossa própria união”, explicou o casal. Com música ao vivo e placas de amor que as crianças levaram até os noivos, o casal iniciou a cerimônia apresentando uma música autoral de nome “Hola que tal, encontrei você!”.

Em seguida, caminharam um em direção ao outro, e se encontraram em frente do monumento escalonado, onde contaram para todos a história de como chegaram até esse momento, o motivo do casamento ser em Zigurats, e por que seriam eles mesmos os que fariam a cerimônia.

Em palavras sinceras que comoveram a todos os presentes, os noivos selaram uma aliança de companheirismo, respeito, sinceridade e parceria. Por fim, o casal finalizou a cerimônia quebrando o esperado “eu vos declaro marido e mulher” pelo emotivo “a partir desse instante, decidimos juntos ser companheiros de vida”.

Segundo o presidente do Ecossistema Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, “parecia uma cena de filme, espetacular mesmo (…) De hoje em diante vai mudar muito os olhos da humanidade em relação ao matrimônio, a maneira como devemos nos casar. Deu muito orgulho para nós, mudou a história”.

Seu evento em Zigurats

Após esta primeira celebração, o complexo turístico de Zigurats está aberto oficialmente para a realização de grandes eventos. Com um cenário único, diversas acomodações e infraestrutura que o torna ideal para todos os tipos de celebrações, solenidades, conferências, entre outros eventos, agregando, assim, um diferencial em toda a experiência realizada no local.

Para informações sobre como realizar o seu evento, entre em contato com a Ziguratur por meio do número (67) 9803-3999, ou ainda pelo e-mail: [email protected] No Instagram, é possível encontrar a comunidade como @cidadezigurats e o site oficial é: cidadezigurats.com.br.

