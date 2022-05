“Dobradinha” para Senado pode beneficiar a chapa do MDB

A possibilidade de um chapa para governador poder eleger dois senadores pode beneficiar alguns partidos do MS, dentre eles o MDB que tem o pré-candidato para governo do Estado André Puccinelli e nomes já anunciados para a vaga no Senado dentre eles Waldemir Moka que já foi senador e o ex-prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa.

Nas últimas pesquisas Waldeli que esteve 16 anos administrando Costa Rica aparece em crescimento no MS. Ele aparece em sexto com 1.20% de rejeição. Nessa consulta, 51.7% mostraram se indecisos em apontar em quem não votariam de modo algum.

Na pesquisa espontânea, com sete nomes,Rosa é apontado por 1.20% dos entrevistados em levantamento que mostra 54.6% de indecisos. Em outro cenário quando a consulta é estimulada, em uma listagem de nove nomes aparece em 5 lugar com 6.4% das intenções de voto.

O Instituto Ranking de Pesquisa está fazendo levantamentos mensais sobre as eleições 2022. Foram entrevistados três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 02 e 06 de maio de 2022. O levantamento tem os registros no TSE – Tribunal Superior Eleitoral – com os números: MS-09961/2022 e BR-01171/2022.

“Pesquisas são pesquisas, mas a lembrança nos faz recordar que há um legado a ser mostrado e que estamos fazendo a coisa certa”. finalizou o ex-prefeito.