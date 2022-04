Cartórios eleitorais passam a funcionar em novo horário

A partir desta segunda-feira (25), os Cartórios Eleitorais de Mato Grosso do Sul e as Centrais de Atendimento ao Eleitor passam a atender o público em horário especial, das 8 às 19h, que irá vigorar até o dia 4 de maio, com exceção nos dias 30 de abril e 1º de maio. A mudança leva em conta as altas demandas de atendimento presencial.

Vale lembrar que o atendimento também continua por meio do site TítuloNet, e com o atendimento presencial destinado aos que não tem acesso à internet ou que tenham dificuldades com o uso da tecnologia.

O comunicado foi realizado por meio da Portaria 151/2022, assinada pelo Presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), Desembargador Paschoal Carmello Leandro.

Com informações do TRE-MS