Universidade pública proíbe alunos de comer marmita em restaurante

O restaurante universitário da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) emitiu hoje (26) um aviso na entrada do local, informando que os estudantes estariam proibidos de comer marmita dentro do estabelecimento.

Os universitários vem compartilhando indignações contra o restaurante desde o começo do semestre, onde foi informado que para quem não possui o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) o preço da refeição passaria de R$2,50 para R$ 15.

“Para pagar 15 reais tem que ser uma refeição completa, e o preço daqui é uma refeição de 3 reais e não de 15, então para a gente que não possui o CadÚnico não compensa pagar esse valor, mas sim trazer uma comida de casa pois é mais econômico” disse o universitário, João Pedro de Oliveira.

O estudante também informou que ainda hoje, haveria uma reunião dentro dos centros acadêmicos onde seriam debatidos o aumento de preço e a proibição do comércio de alimentos entre os alunos.

Veja mais na reportagem ao vivo da repórter Vivian Bacarji, para O Estado Online.