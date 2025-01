UFMS oferece vagas para medalhistas de olimpíadas e competições de conhecimento

Estão abertas até o dia 13 de fevereiro as inscrições para concorrer a vagas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) destinadas a participantes e medalhistas de olimpíadas e competições de conhecimento. A iniciativa, gratuita, oferece oportunidades em mais de 100 cursos de graduação, distribuídos por todos os câmpus da instituição.

De acordo com Dionísio Leite Filho, diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), o programa, que chega à sua terceira edição, tem como objetivo valorizar o mérito acadêmico e incentivar a excelência em diversas áreas do conhecimento. Desde a criação do processo seletivo, 121 estudantes já ingressaram na UFMS por meio desta modalidade.

Os interessados devem apresentar documentação que comprove participação ou premiação (1º, 2º ou 3º lugar) em olimpíadas e competições realizadas em 2022, 2023 ou 2024, durante o ensino médio. Também é necessário ter concluído ou estar prestes a concluir o ensino médio até a data da matrícula.

O resultado preliminar será divulgado no dia 19 de fevereiro, com prazo para envio de recursos entre os dias 19 e 20. A lista final de aprovados e a convocação para matrícula estão previstas para o dia 23 de fevereiro. O edital completo está disponível na página de Ingresso da UFMS.

