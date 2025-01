Brasil em três categorias! Filme ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres são indicados ao Oscar

Totalmente indicada! Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. A nomeação divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em uma transmissão ao vivo, na manhã desta quinta-feira (23). Já o filme, com direção de Walter Salles, foi indicado em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Os vencedores da principal premiação do cinema serão conhecidos em 2 de março deste ano, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A indicação de Fernanda Torres é a primeira do Brasil na categoria em 26 anos. A última vez que o País teve uma atriz nomeada foi com Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, por sua atuação em Central do Brasil.

FILME

‘Ainda Estou Aqui’ é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre seu pai, Rubens Paiva, que foi vítima da ditadura militar brasileira, mas foca na história de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado. Interpretada por Fernanda Torres na juventude e Fernanda Montenegro na velhice, Eunice enfrentou a tragédia do desaparecimento de seu marido, interpretado por Selton Mello, durante o regime militar.

A indicação vem 26 anos após o filme Central do Brasil, também de Walter Salles, ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres e protagonista, ser indicada a Melhor Atriz. Apesar das expectativas, as indicações não resultaram em prêmios.