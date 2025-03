UFMS divulga datas do Vestibular e do Passe para ingresso em 2026

Provas serão em dezembro; edital completo será publicado em setembro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) já definiu o calendário das provas para ingresso em cursos de graduação em 2026. Conforme divulgado no edital nº 194/2025, as avaliações do Vestibular e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) serão realizadas em dezembro deste ano.

Os candidatos interessados no Vestibular UFMS farão a prova no dia 7 de dezembro de 2025, com duração das 8h às 13h. Já as três etapas do Passe — voltadas para estudantes do ensino médio — ocorrerão uma semana depois, no dia 14 de dezembro, também no período da manhã.

Ainda de acordo com a Pró-Reitoria de Graduação, o edital completo com detalhes sobre as inscrições, conteúdo programático e demais regras será publicado no dia 1º de setembro de 2025.

