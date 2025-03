Capital terá feira de saúde gratuita neste domingo (23) no Parque das Nações Indígenas

Ação oferece exames e serviços de prevenção; atendimento será das 7h30 às 10h, sem necessidade de inscrição

Moradores de Campo Grande terão acesso a serviços gratuitos de saúde neste domingo (23), durante uma feira que será realizada na entrada do Parque das Nações Indígenas. A atividade faz parte da programação do Together – Feel the Mission 2025, movimento de voluntariado que reúne cerca de 2.500 jovens na Capital sul-mato-grossense.

Das 7h30 às 10h, quem passar pelo local poderá aferir a pressão arterial, medir a glicemia, fazer avaliação da capacidade respiratória por espirometria e análise da composição corporal por bioimpedância. A feira também oferece cálculo da idade biológica, teste de Harvard para avaliação cardiovascular e sessões de massagem relaxante. Todo o atendimento será feito por profissionais e voluntários capacitados, sem necessidade de inscrição prévia.

A ação busca estimular hábitos de prevenção e oferecer cuidados básicos à população, dentro do conjunto de atividades promovido pelo Together 2025. Além da feira de saúde, o movimento realiza ações solidárias em hospitais, instituições sociais e campanhas de doação de sangue em Campo Grande e em outras cinco capitais brasileiras.

