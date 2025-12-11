UFMS abre seleção para transferência, refugiados e portadores de diploma; inscrições vão até janeiro de 2026

Mais de 20 cursos presenciais têm vagas disponíveis; processo é online e gratuito

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para ingresso em cursos de graduação por meio de transferência, acesso de estrangeiros com vistos específicos e para portadores de diploma de nível superior. O prazo vai até 5 de janeiro de 2026, sem cobrança de taxa. Ao todo, mais de 20 cursos presenciais têm vagas disponíveis.

A seleção prioriza, inicialmente, estudantes de outras instituições nacionais de ensino superior que desejam transferência para o mesmo curso em que já estão matriculados. Na sequência, serão avaliadas candidaturas para o mesmo curso, mas em modalidades diferentes, e depois para cursos da mesma área do conhecimento. Havendo vagas remanescentes, estas serão destinadas a estrangeiros com visto de refugiado, visto humanitário ou de reunião familiar. Por último, poderão concorrer portadores de diploma de graduação que desejam cursar uma nova formação.

O resultado preliminar será divulgado em 12 de janeiro. Recursos poderão ser enviados por até três dias após a publicação. Já o resultado final, acompanhado da convocação para matrícula, está previsto para 16 de janeiro.

As inscrições e todas as orientações sobre documentos e requisitos estão disponíveis no edital completo e pode ser acessado no portal de ingresso da universidade.

