Sexta-feira ainda é de instabilidade em MS

Os acumulados de chuva podem superar os 50 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste

Nesta sexta-feira (12), a previsão indica tempo instável em Mato Grosso do Sul. O intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de chuva com acumulados que podem superar os 50 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste de MS.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 30-35°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-32°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 23-24°C e máximas entre 28-29°C.

Os ventos atuam entre o quadrante norte (norte/noroeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60-80 km/h.

