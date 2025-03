UFMS abre inscrições para novos participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa

Interessados devem se inscrever pessoalmente entre os dias 06 e 07 de março

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu inscrições para novos participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI) no primeiro semestre de 2025. São oferecidas 2.653 vagas em atividades de extensão, cultura e esporte, além de disciplinas isoladas de graduação.

Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, presencialmente, entre os dias 6 e 7 de março, nos seguintes locais:

– Campo Grande: Secretaria da UnAPI (Setor 2, Bloco 06 – Complexo EaD e Escola de Extensão), das 8h às 11h e das 13h às 16h.

– Coxim: Centro de Convivência do Idoso/Conviver Real Idade (Rua João Canuto da Silva, s/n – Bairro Senhor Divino), das 8h às 10h; e no Câmpus de Coxim (Avenida Márcio de Lima Nantes, s/n – Bairro Vila da Barra), das 14h às 16h.

– Aquidauana: Biblioteca da Unidade II, Bloco A (Rua Oscar Trindade de Barros, 740 – Bairro Serraria), das 8h às 11h e das 13h às 16h.

– Três Lagoas: Campus I, na Secretaria do EMAJ (Avenida Capitão Olinto Mancini, 1662 – Jardim Primaveril), das 14h às 16h.

– Naviraí: Secretaria de Apoio à UnAPI e Centro de Convivência dos Idosos Maria do Céu, das 8h às 10h e das 14h às 16h.

– Corumbá: Câmpus do Pantanal, Sala D5 – Unidade I (13h às 15h e 17h às 19h); Asilo São José (15h às 17h); Centro de Convivência dos Idosos (9h às 11h); e Unidade Básica de Saúde Luis Fragelli (7h às 9h).

O preenchimento das vagas será por ordem de chegada. O resultado final será divulgado no dia 10 de março, e as atividades começam a partir do dia 17 de março.

Mais informações podem ser obtidas no próprio site da Unapi ou pelo telefone/WhatsApp (67) 3345-7992.

