Festival de Verão acontece no próximo domingo com esporte e atividades de culturaem Campo Grande

No próximo domingo (9), aconte a 3º edição do Festival de Verão 2025 com atividades esportivas, de lazer e cultura no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande.

O evento presente no calendário de esportes e lazer do estado, reunirá atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre, prometendo diversão para todos os públicos.

Entre as atrações previstas para este ano estão: yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, malabarismo, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipa, skate e crossfit. Novas modalidades foram inseridas na programação, entre elas: hitbox, wrestling, escalada e yoga para crianças. Além disso, a atração musical do festival será por conta de Robertinho Menezes, agora em carreira solo, consagrado pelo seu trabalho no grupo Feitiço Moleque.

Algumas das novas modalidades, são as atividades de aventura. O professor de Informática do IFMS, no campus de Aquidauana, Pablo Teixeira Salomão, 46, coordena o projeto Catalogando Aventuras IFMS, que levará algumas das suas atividades de aventura na natureza para o Festival de Verão 2025, como: o rafting, rapel, bóia cross, escalada e trilhas.

“Nosso objetivo é fazer um trabalho voltado a atividades na natureza com os alunos. Esse projeto iniciou oficialmente em 2019 e hoje ele tem uma outra versão, que é o projeto Catalogando Aventuras, escolas indígenas e pantaneiras, onde nós pegamos todas as ações que desenvolvemos, treinamos os nossos estudantes e eles vão para essas escolas para desenvolver um trabalho com as crianças da localidade”, enfatiza Pablo Teixeira.

O projeto Catalogando Aventuras, objetiva verificar locais em Aquidauana e na região, Estrada Parque e Pantanal, com possibilidades de desenvolvimento de atividades de aventura.

O evento é realizado Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Com informações da Secretaria de Esporte.

