Acrissul vai ter que pagar R$ 1,5 milhão para liberar shows

A Justiça homologou o acordo entre o Ministério Público Estadual (MPE-MS) e a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) para liberar a realização de shows no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Para a Acrissul, a principal exigência é o pagamento de R$ 1,5 milhão por ano para a realização de 12 shows no parque.

O valor será dividido entre o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental (Fundapam). Além disso, a associação terá de oferecer, sem custo, um estande de 20 metros quadrados para o MPE-MS durante a Expogrande.

A Acrissul também se comprometeu a oferecer 15 vagas em projeto de equoterapia para crianças com espectro autista até 31 de dezembro de 2028. Os alunos serão indicados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Por fim, os shows deverão terminar à meia-noite e meia.

O promotor Luiz Antônio Freitas de Almeida, que representou o MPE-MS no acordo, afirmou que a solução busca uma forma equilibrada de dar fim a uma longa disputa judicial. Já o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, afirmou que a Expogrande cumpre seu papel social, histórico e cultural na cadeia do agronegócio.

