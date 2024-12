Tecnologia desenvolvida pela SES inova combate às endemias e é replicada em outros estados

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) não somente inovou no enfrentamento às arboviroses (com ênfase na Dengue, Chikungunya e Zika), mas tornou sua tecnologia referência nacional que vem sendo replicada em diversos estados do País.

A plataforma e-Visit@ Endemias, criada em 2018, é uma ferramenta de gestão sanitária que já cobre os 79 municípios do estado, envolvendo cerca de 2.000 agentes de campo, supervisores e coordenadores. Iniciativa custeada pelo governo estadual, ele une tecnologia e saúde pública para reduzir os impactos das doenças.

Seu sucesso no combate às endemias em MS é tamanho que vários estados buscaram implementar o sistema. No Distrito Federal e em Pernambuco, a tecnologia desenvolvida e disponibilizada pela SES já está em uso. Já no estado vizinho Mato Grosso, assim como no Piauí e Paraíba, ele está em fase de pré-implantação.

Em Mato Grosso do Sul, o funcionamento é pleno tendo em vista que após a criação do sistema, o Governo do Estado investiu em tecnologia e entrega de smartphones e oferecimento de linhas de dados para garantir o acesso ao sistema.

“Os agentes de controle registram as visitas em tempo real, e essas informações chegam imediatamente às centrais de monitoramento municipal e estadual. Isso traz agilidade e eficiência ao enfrentamento das arboviroses, que historicamente são endêmicas em Mato Grosso do Sul”, explica o coordenador de TI da SES, Marcos Espíndola Freitas, sobre a utilização do programa na prática.

Na avaliação do coordenador do Controle de Vetores da SES, Mauro Lúcio Rosário, os resultados são visíveis. “O e-Visit@ substituiu o antigo modelo baseado em papel, que gerava lentidão e altos custos. Hoje, as informações são transmitidas em tempo real, economizamos recursos que estão sendo aplicados em ações como mutirões de limpeza e manutenção ambiental, e os municípios estão mais preparados para agir rapidamente”, detalhou.

Reconhecido e aperfeiçoado

Em setembro de 2020, a Plataforma e-VISIT@ Endemias conquistou o primeiro lugar na categoria Saúde no 1º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central, que reúne sete estados consorciados. A premiação reconhece servidores que implementam projetos inovadores e bem-sucedidos, promovendo experiências de excelência. De lá para cá, aprimorou os sistemas, cobriu a totalidade dos municípios de MS e extrapolou suas fronteiras.

Dentre os diferenciais do programa está o investimento constante em melhorias. “Estamos desenvolvendo a versão 4 do sistema, com mais recursos e modernidade para potencializar o registro e análise das visitas domiciliares. O objetivo é garantir que as informações cheguem em tempo hábil para ações rápidas e efetivas. Temos colhido bons frutos referentes a essa tecnologia”, enfatiza o coordenador do Controle de Vetores da SES.

Com tecnologia, inovação e gestão digital e inclusiva, Mato Grosso do Sul se firma como pioneiro e colaborador no combate às arboviroses, ajudando a salvar vidas dentro e fora do estado.

Por Agência de Notícias

