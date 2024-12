Consultório Móvel levará atendimento veterinário a bairros de Campo Grande em dezembro

Neste mês de dezembro, o Consultório Móvel Veterinário passará por alguns bairros da Capital. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao atendimento de cães e gatos de tutores que, por algum motivo, não conseguem levar seus pets até a unidade central, localizada na Rua Rui Barbosa, 3538, Centro.

O Consultório Móvel percorre diferentes bairros da capital a cada semana, oferecendo serviços como consulta veterinária, microchipagem, vacinação antirrábica, vermifugação e aplicação de medicamentos para controle de pulgas e carrapatos.

Desde seu lançamento, em junho deste ano, a unidade itinerante já visitou 18 bairros e atendeu mais de 1.500 animais. Além disso, participou de eventos promovidos pela Prefeitura, como o Todos em Ação, e de ações em parceria com outras secretarias.

Para ser atendido, o tutor deve apresentar: Documento oficial com foto; Comprovante de residência; Número do NIS atualizado e impresso. Cada tutor pode levar um animal por vez, e são distribuídas 15 senhas por período, com atendimentos pela manhã a partir das 8h e à tarde a partir das 13h.

Agenda de dezembro

04/12 – CRAS Vila Gaúcha

Rua da Beira Mar, 1186 – Coophavila

Das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30

05/12 a 13/12 – Praça da Mata

Rua Tertuliana Gersel Cataneo – Mata do Jacinto

Das 8h às 11h e das 13h às 15h

16/12 a 20/12 – Praça do Jardim Noroeste

Rua Indianápolis, 1949 – Jardim Noroeste

Das 8h às 11h e das 13h às 15h

Serviços disponíveis:

Consulta veterinária

Vacinação antirrábica

Vermifugação

Microchipagem

Controle de ectoparasitas

A ação é uma oportunidade para garantir os cuidados básicos aos pets e promover a saúde animal em toda a cidade.