PSV UEMS 2024 e a reanálise e o resultado dos recursos

A Universidade Estadual de Mato Grosso Do Sul (UEMS) por meio da Pró-Reitora de Ensino (PROE) torna pública a REANÁLISE e o RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O PEDIDO DE ISENÇÕES do Processo Seletivo VESTIBULAR UEMS 2024 (PSV-UEMS 2024).

As inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2024 (PSV) seguem abertas até 09 de novembro de 2023. Estão sendo ofertadas 811 vagas em 38 cursos distribuídos em 13 Unidades da UEMS. Todos os cursos possuem Reserva de Vagas para candidatos/as Negros/as, Indígenas, Residentes em Mato Grosso do Sul e pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

A prova objetiva e de redação do Vestibular UEMS 2024 será realizada em 26 de novembro de 2023 das 8h às 13h (horário de MS) com aplicação em 18 municípios de Mato Grosso do Sul. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100.

Leia mais: UEMS abre inscrições para vestibular com 811 vagas em diversos cursos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.