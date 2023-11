Após chuva e queda nas temperaturas, domingo será de sol em MS

Após a queda nas temperaturas e um sábado chuvoso em algumas regiões, o domingo (5) será de sol em Mato Grosso do Sul, com variação de nebulosidade devido ao avanço de massa de ar frio e seco. Além disso, a manhã começa com temperaturas amenas, que sobem ao longo do dia.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande deve registrar mínima de 16°C e máxima de 32°C. Em Dourados, os termômetros marcam inicialmente 13°C e atingem 30°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi iniciam o dia aos 12°C e chegam aos 29°C e 28°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 16°C e máxima de 30°C, enquanto Paranaíba apresenta temperaturas entre 17°C e 31°C. No Norte, Coxim tem mínima de 19°C e máxima de 36°C, já Camapuã marca inicialmente 17°C e atinge a máxima de 34°C.

Em Corumbá, no Pantanal, os termômetros marcam 20°C e atingem 33°C ao longo do dia. Aquidauana, na mesma região, tem variação entre 18°C e 34°C. No Sudoeste do estado, Porto Murtinho amanhece aos 16°C e registra máxima de 33°C.

