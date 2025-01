Prouni: inscrições do 1º semestre podem ser feitas a partir de hoje (24)

As inscrições para o processo seletivo do Prouni (Programa Universidade Para Todos) do 1º semestre de 2025 começam nesta sexta-feira (24). Os interessados devem se inscrever até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 28 de janeiro pelo portal Acesso Único, utilizando o login gov.br com CPF e senha.

O Prouni é um programa do MEC (Ministério da Educação) que oferece bolsas de estudo integrais (cobrem 100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior.

Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 ou 2024, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. (Veja os critérios detalhados mais abaixo.)

Datas do Prouni 2025

-Inscrições: 24 a 28 de janeiro;

-Resultado da primeira chamada: 4 de fevereiro;

-Resultado da segunda chamada: 28 de fevereiro;

-Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 março;

-Resultado da lista de espera: 1º de abril.

Como funciona

-O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno);

-Depois, é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas;

-Por fim, precisa monitorar, a cada dia, a nota parcial para aqueles cursos;

-Se quiser, pode mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada antes do fim do período de inscrição);

-Se o candidato estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao final do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado.

