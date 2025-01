Correios divulgam resultado preliminar do concurso de nível superior; saiba como acessar

Os Correios divulgaram nesta sexta-feira (24), o resultado preliminar da prova objetiva do concurso de nível superior da estatal. Ele pode ser acessado no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), a banca responsável pela seleção. A empresa liberou também o resultado dos recursos dos candidatos contra o gabarito preliminar, assim como o gabarito definitivo da avaliação.

O resultado da prova objetiva para o cargo de carteiro, de nível médio, saiu na sexta-feira passada (17).

Mais de 1 milhão de pessoas realizaram as provas do concurso dos Correios em dezembro, sendo a maioria para as vagas de carteiro. Essa é a maior seleção da estatal dos últimos 13 anos.

Ao todo, o concurso vai preencher 3.511 vagas imediatas. São 3.099 para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26, e 412 para analista de Correios, de nível superior, cuja remuneração inicial é de R$ 6.872,48.

A carreira de analista é dividida em várias especialidades. Há vagas para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. E elas estão distribuídas nas 28 SE (superintendências estaduais) dos Correios.

O prazo de validade do concurso é de um ano a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Com g1