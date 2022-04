Programa Estágio Supervisionado começa capacitação a partir de maio

Os estudantes convocados para segunda turma do programa “Estágio Supervisionado” começam a capacitação a partir do dia 2 de maio. Eles terão aulas e qualificação antes de começarem a trabalhar nas secretarias e repartições públicas do Governo do Estado. Mais 154 acadêmicos de diferentes universidades serão admitidos.

A primeira turma teve 104 estudantes selecionados e aprovados, que já estão ativos nas repartições estaduais. A previsão é que estes novos estudantes já se apresentem para os trabalhos no dia 04 de julho.

A capacitação é uma fase obrigatória aos estudantes, antes de começar os trabalhos no Governo do Estado. Para atingir a aprovação, eles precisam ter 75% de presença nas aulas e média mínima de 60% nas avaliações ao longo da qualificação. Os acadêmicos convocados precisam confirmar a participação nesta etapa até o dia 24 de abril.

Com informações do Governo do MS