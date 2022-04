Sal de cozinha encarece cesta básica e chega a variar 164%

Por Bela Reina [Jornal O Estado]

Ultimamente até temperar a comida está custando caro para o consumidor campo- -grandense, com o preço do sal variando 164,02%. O mineral preferido para dar sabor aos pratos brasileiros foi encontrado entre R$ 1,89 e R$ 4,99, com média de R$ 3,57. Os dados são da pesquisa feita pela equipe de reportagem do jornal O Estado, em cinco supermercados da Capital.

O arroz de 5 quilos foi encontrado de R$ 15,99 a R$ 17,95. A variação calculada foi de 12,26% e o custo médio de R$ 16,99. O feijão carioca, de 1 quilo, está com o preço médio de R$ 7,69 e variação de 14,31%. No Assaí está por R$ 6,99 e no Pires R$ 7,99.

O açúcar refinado, de 1 quilo, da marca União obteve variação de 18,83%, sendo vendido entre R$ 5,63 e R$ 6,69. O custo médio é de R$ 6,05. O achocolatado de lata, de 370 gramas, da marca Nescau variou 31,74% entre os estabelecimentos pesquisados. No Fort Atacadista e no Nunes está por R$ 6,49, e no Pires está por R$ 8,55. O valor médio é de R$ 7,00.

O leite integral, de 1 litro, da marca Italac está com o preço médio de R$ 5,14 e variação de 6,01%. Está sendo vendido entre R$ 4,99 e R$ 5,29. A margarina com sal, de 500, da marca Qualy variou 36,30%, e está por R$ 7,99 no Fort e R$ 10,89 no Pires. O preço médio é de R$ 9,22

Hortifrútis

O quilo da cebola teve variação de 71,20%, com custo médio de R$ 4,20. No Assaí está por R$ 3,09 e no Pires sai a R$ 5,29. O tomate obteve diferença de 58,74%, variando entre R$ 7,49 e R4 11,89. O custo médio é de R$ 9,25. A batata está sendo vendida entre R$ 4,99 e R$ 8,79, diferença de 76,14% e média de R$ 6,74.

Carnes

Ainda conforme o levantamento feito pela reportagem, o quilo do frango congelado está sendo vendido por R$ 7,65 no Fort Atacadista e por R$ 9,90 no Assaí, com valor médio de R$ 8,79. A diferença do preço foi de 29,40%. O quilo de coxão mole variou 9,45%, e está entre R$ 36,50 e R$ 39,95. O custo médio calculado é de R$ 38,84.

Higiene e limpeza

O papel higiênico de 12 rolos está por R$ 18,98 no Nunes, e por R$ 22,19 no Pires (16,91%), com preço médio de R$ 20,72. A unidade do creme dental, da marca Colgate, teve diferença de 30,61% no preço e o custo médio de R$ 4,24. No Fort está por R$ 3,79 e no Pires por R$ 4,95. O sabão em barra com 5 unidades, da marca Ipê, obteve variação 28,34%, sendo vendido entre R$ 12,29 e R$ 15,98. Está com o preço médio de R$ 13,34. Também da marca Ipê, o detergente líquido de 500 mililitros foi encontrado por R$ 1,89 no Atacadão e por R$ 2,99 no Pires e no Nunes. A diferença do preço foi de 58,19% e a média de R$ 2,54.

