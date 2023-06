Programa do Governo premia somente 2,4 milhões de incentivo para escolas

O total investido no programa chega a R$ 8,3 milhões em 2023.

O programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança”, ação do Governo do Estado que auxilia os municípios de Mato Grosso do Sul na alfabetização das crianças da rede pública de ensino, entregou nesta quarta-feira (28), R$ 3,6 milhões para premiar as melhores práticas e as escolas que se destacaram.

Do total investido, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), R$ 2,4 milhões foram destinados para premiação das “Escolas Destaques” e outros R$ 1,2 milhão para as “Escolas Apoiadas”.

Os resultados de alfabetização levam em consideração, por primeiro, o tamanho das turmas. As salas do 2º ano do ensino fundamental têm que ter, no mínimo, 15 estudantes matriculados regularmente. Os demais critérios remetem aos resultados das avaliações do IDAMS (melhor nota) e do SAEMS (mínimo 90% de participação dos estudantes).

Quatro escolas municipais localizadas nos municípios de Nioaque, Jardim, Ladário e Deodápolis, foram as primeiras colocadas nesta edição da premiação. O valor do prêmio destinado a cada “Escola Destaque” é de R$ 80 mil. A primeira parcela, correspondente a 75% do valor total (R$ 60 mil) já está disponível para as unidades escolares.

Incentivo

Nesta primeira edição do prêmio também foi anunciada a concessão de incentivo financeiro para outras 30 unidades selecionadas como “Escolas Apoiadas”, visando o fortalecimento da aprendizagem e a melhorias dos indicadores educacionais.

Essas unidades escolares obtiveram os menores índices de aprendizagem e receberão R$ 40 mil para melhorar os resultados aferidos por meio do SAEMS (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul) e mensurados pelo IDAMS (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul).

No primeiro ano em funcionamento do programa, as ações contemplaram iniciativas de formação continuada, realização de avaliações, acompanhamento dos indicadores e fortalecimento na cooperação entre Estado e municípios, bem como a oferta de material didático complementar.

Entre aquisição de livros didáticos, custeio de avaliações e de bolsas para formação dos profissionais foram investidos quase R$ 5 milhões. Somando os valores das premiações, o total investido no programa chega a R$ 8,3 milhões em 2023.

O governador Eduardo Riedel participou hoje da cerimônia de premiação de 30 escolas que foram melhores classificadas no programa, considerando os resultados de alfabetização do 2° ano do ensino fundamental.

