Professores devem repor aulas após paralisação, mas calendário ainda será definido

Sindicato afirma que mobilização desta sexta (12), não trará prejuízos ao calendário letivo

Os professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande mantêm a paralisação das atividades nesta sexta-feira (12), mas a ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) afirma que o dia sem aulas será compensado posteriormente. Até o momento, porém, não há definição sobre quando ocorrerá a reposição.

A interrupção das atividades foi aprovada por unanimidade em assembleia realizada na segunda-feira (08), e acontece em meio ao impasse entre a categoria e a Prefeitura em torno da aplicação do reajuste de 5,4% previsto na política de valorização do Piso 20h.

Segundo a ACP, a paralisação atingirá as unidades da rede municipal e tem como principal objetivo pressionar o Executivo pelo cumprimento dos compromissos assumidos com os profissionais da educação. A concentração está prevista para às 7h30 na sede do sindicato, na Rua 7 de Setembro, seguida de caminhada até a Prefeitura de Campo Grande.

Em nota, a entidade afirmou que a paralisação não provocará prejuízos ao calendário escolar, embora ainda não tenha informado de que forma ou em qual data ocorrerá a compensação das aulas.

Para o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, a mobilização busca garantir o cumprimento de uma reivindicação histórica da categoria. “A categoria está mobilizada porque entende que a valorização profissional não pode ser tratada como uma promessa permanente. O Piso 20h é resultado de uma construção coletiva e precisa ser cumprido. Os profissionais da educação têm demonstrado compromisso diário com a escola pública e esperam a mesma responsabilidade por parte do poder público”, afirmou.

Na quarta-feira (10), a prefeita Adriane Lopes afirmou que as negociações anteriores consideravam um índice de 0,37%, mas que o percentual acabou sendo fixado em 5,4% pelo Governo Federal, sem aumento proporcional nos repasses aos municípios. A Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou que acompanha a situação por meio de uma comissão criada pela Prefeitura.

Por Biel Gill

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