Homem é flagrado furtando fios de energia e é contido por moradores, em Dourados

Na tarde desta ultima quinta-feira (11), um homem de 33 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi contido por populares após tentar furtar fios de energia elétrica. O caso aconteceu no bairro Jardim Água Boa, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, moradores da região acionaram a PM (Policia Militar), para atender uma ocorrência de roubo de fios elétricos. No local, os agentes encontraram o suspeito mobilizado por populares.

Ainda de acordo com o registro, assim que avistaram a aproximação da viatura, os moradores soltaram o autor e saíram do local. Os policiais não conseguiram identifica-los.

Durante as diligências, os militares utilizaram algema e encaminharam o suspeito para a viatura. Posteriormente, ele foi levado à delegacia da cidade.

Aos policias, a moradora da residência contou que não estava em casa durante o crime. Entretanto, ao retornar para casa, encontrou o suspeito próximo ao poste de energia que apresentava fios soltos e caídos.

Diante disso, a mulher atraiu a atenção de populares que estavam passando pelo local e contiveram o suspeito até a chegada da Policia Militar. Ele apresentava lesões no rosto e outras partes do corpo.

Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado em flagrante por tentativa de furto.

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