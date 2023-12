Professor do IFMS faz BO por difamação após ser acusado de ‘distribuir drogas’

Um professor do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) do campus de Três Lagoas, município a 334 quilômetros de Campo Grande, registrou boletim de ocorrência por difamação. Ele teria sido acusado por outros servidores de realizar o uso e distribuição de entorpecentes no local de trabalho.

Conforme o boletim, o professor leciona há 12 anos no Instituto e é atual candidato à reitoria do campus e as informações sobre as acusações foram feitas ao assessor da campanha.