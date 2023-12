Temporal em Dourados deixa mais de 20 mil pessoas sem energia

Um temporal atingiu o município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, no início da noite de ontem (30) e deixou diversos pontos da cidade destruídos. Além disso, quase 20 mil pessoas fiaram sem energia elétrica, conforme a prefeitura.

Segundo o portal Dourados News, árvores, galhos e tapumes de construção de obras foram arrancados pela força dos ventos. Casas e comércios também acabaram destelhados pelo temporal. Nas ruas da cidade, veículos foram atingidos pelas árvores que caíram.

Em comunicado nas redes sociais, o prefeito Alan Guedes (PP) disse que pelo menos 18 mil pessoas tiveram problemas com o fornecimento de energia e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham para atender a população. A Energia, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, também atua para a retomada dos serviços. Os telefones de emergência são 199 e 193.

De acordo com a estação meteorológica da Embrapa Agropecuária do Oeste, as chuvas de ontem duraram aproximadamente 10 minutos, com acumulado de 10,7 milímetros. Já a velocidade do vento não foi computada pela estatal.