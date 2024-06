Prefeitura de Campo Grande convoca assistentes de educação infantil aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca assistentes de educação infantil aprovados em processo seletivo, conforme o edital n. 06/2024-09.

Segundo a publicação no Diogrande desta segunda-feira (10), edição 7.531, foram 74 candidatos convocados que devem comparecer no dia 12 de junho, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Os candidatos vão receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Para conferir a lista, clique aqui e acesse a partir da página 4: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MjcxIn0%3D.pdf

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

