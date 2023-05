Pint of Science: 3° edição do festival traz professores, tecnicos e acadêmicos da UFMS para os bares de Campo Grande

No período dos dias 22 a 24 de maio, a cidade de Campo Grande sediará a terceira edição do Pint of Science, o maior festival internacional dedicado a divulgação cientifica para a sociedade.

De acordo com Ana Paula Costa Marques, coordenadora do projeto na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e docente do Instituto de Biologia (INBIO), a iniciativa busca levar o conhecimento produzido na universidade, que é frequentemente publicado em artigos científicos, para além dos muros acadêmicos. Ao promover esse intercâmbio em bares, a intenção é tornar essa informação acessível à população, contribuindo para que mais pessoas conheçam e valorizem a ciência.

Para a realização das atividades foram selecionados dois bares na capital, o Capivaras e o Koch, onde ocorrerão as apresentações. Os eventos serão realizados diariamente, das 19h as 21h.

A proposta do Pint of Science é oferecer um ambiente descontraído sem o pesar das tradicionais palestras acadêmicas. Serão disponibilizadas duas palestras por dia, com duração máxima de meia hora cada uma, permitindo maior interação com os pesquisadores.

Nesta terça-feira (23) o professor Tiago Duque, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, apesentará o estudo “O encontro do Zé Gotinha com a Rena Natalina: governamentalidade, poder e diferenças pós-covid-19”, no qual analisará a situação política do país e a produção das diferenças após pandemia, por meio do encontro entre o personagem do governo brasileiro e as renas da rua 14 de julho, que desfilam na parada natalina.

Maricelma Fialho, estudante do curso de Doenças Infecciosas e Parasitárias, ressalta a importância do evento em aproximar a ciência da comunidade, especialmente daqueles que não têm contato frequente com pesquisas. Ela participará no dia 24, abordando o tema “Jornada acadêmica como mulher indígena”.

Mais de 30 pessoas, entre professores, técnicos e acadêmicos da graduação e pós-graduação, estão envolvidas na organização do Pint of Science, especialmente do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias (PPGDIP). Ana Paula destaca que a equipe se divide nos dias e bares para receber o público e explicar sobre o evento, uma vez que muitas pessoas ainda o desconhecem. Os pós-doutorandos Wellington Fava e Bárbara Amorim, do PPGDIP, têm atuação direta na organização. Wellington já participou de edições anteriores do festival, porém como ouvinte. Ele destaca que a coordenação está organizada e fluída, seguindo as diretrizes do Pint of Science Internacional. A escolha dos bares e da programação foi feita considerando as sugestões da equipe e de participantes anteriores em Campo Grande e outras cidades. Tanto o Capivas quanto o Koch mostraram entusiasmo desde o início, oferecendo total apoio ao movimento.

As palestras foram selecionadas com o objetiva de abordar uma variedade de temas que geralmente não são explorados em eventos desse tipo, buscando atingir um amplo espectro da sociedade e despertar interesse, além de divulgar as pesquisas realizadas nas instituições do estado. Espera-se um grande público em todas as noites de evento, principalmente por ser a primeira edição pós-pandemia, afirma Wellington.

Sobre o Pint of Science

O projeto, é um evento global criado no Reino Unido em 2012, visando aproximar a ciência do público, tornando-a acessível e envolvente. No Brasil, o evento ocorre desde 2015 e conta com a participação simultânea de mais de 600 pesquisadores de 123 cidades.

A ação conta com cientistas renomados que compartilham seus conhecimentos e descobertas em uma linguagem acessível para o público, acompanhados de bebidas e quitutes. O ambiente descontraído estimula a curiosidade e desperta o interesse da população por assuntos científicos.

Durante os dois dias restantes do evento (23 e 24), os participantes poderão escolher entre uma variedade de temas. Com palestras gratuitas ministradas por especialistas de renome (inter)nacional, o evento oferece uma oportunidade única para a população interagir diretamente com a ciência, tirar dúvidas e conhecer os avanços mais recentes em diversas áreas do conhecimento, além de entender a trajetória dos cientistas e compreender o impacto da ciência em suas vidas cotidianas.

Acesse o portal oficial do evento em pintofscience.com.br para obter mais informações.