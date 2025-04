Pedidos de isenção da taxa do Enem 2025 começam na segunda-feira

Candidatos têm até 25 de abril para solicitar gratuidade ou justificar ausência no exame de 2024

Estudantes que planejam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 poderão solicitar isenção da taxa de inscrição a partir desta segunda-feira, 14 de abril. O prazo segue até o dia 25, conforme previsto no Edital nº 18/2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, com acesso por meio do login gov.br. Candidatos que perderam a senha poderão recuperá-la seguindo as instruções da própria plataforma.

Além disso, quem teve isenção no Enem 2024, mas não compareceu às provas, precisará justificar a ausência se quiser ter o benefício novamente em 2025. O período para envio das justificativas é o mesmo da solicitação de isenção.

Quem pode pedir a isenção

O benefício da gratuidade é voltado a participantes que atendam aos critérios abaixo:

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2025;

Quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa;

Inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC.

Documentos necessários

Para comprovar a condição de isenção, os candidatos devem apresentar documentos como:

Identificação do estudante e dos membros da família;

Comprovantes de renda (contracheques, recibos, extratos de benefícios, entre outros);

Histórico escolar ou declarações da escola, no caso de bolsistas;

Comprovante de residência;

Declarações em casos de trabalho informal ou ajuda financeira de terceiros;

Para quem integra o CadÚnico, é exigida a cópia do cartão com o NIS e CPF da mãe do participante.

Cronograma

14 a 25 de abril : Solicitação de isenção e justificativa de ausência

12 de maio : Resultado das solicitações

12 a 16 de maio : Período para recursos

22 de maio : Resultado dos recursos

Sobre o Enem

Criado para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O exame é usado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de permitir o ingresso em diversas universidades de Portugal que possuem convênio com o Inep.

As datas de inscrição para o Enem 2025 ainda não foram divulgadas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram