Último mês para garantir 30% de desconto no IPTU 2025 em Corumbá

Prefeitura oferece abatimentos para quem pagar à vista ou parcelar dentro do prazo; veja o calendário completo

Moradores de Corumbá têm até o dia 12 de maio para aproveitar o maior desconto oferecido no IPTU 2025. Quem quitar o imposto em cota única até essa data garante 30% de abatimento no valor total. Após esse prazo, o benefício não será mais concedido.

Para quem prefere parcelar, também há vantagem: o desconto é de 10%, válido para pagamentos feitos até o vencimento de cada parcela. O parcelamento pode ser feito em até oito vezes, com valor mínimo de R$ 50 por mês.

A primeira prestação vence no mesmo dia da cota única, 12 de maio. Depois disso, os boletos seguem um calendário mensal até dezembro:

2ª parcela: 12 de junho

3ª parcela: 14 de julho

4ª parcela: 12 de agosto

5ª parcela: 12 de setembro

6ª parcela: 13 de outubro

7ª parcela: 12 de novembro

8ª parcela: 12 de dezembro

Discorda do valor? É possível contestar

O contribuinte que identificar algum erro ou discordar do valor lançado pode impugnar o IPTU gratuitamente até o dia 12 de maio. A contestação deve ser feita por e-mail ([email protected]) ou presencialmente na sede do CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte), na Rua Dom Aquino, 1019, Centro.

Para isso, é necessário apresentar os dados do imóvel, documentos do proprietário ou possuidor e uma justificativa detalhada. Caso a impugnação seja aceita, o morador ainda poderá usufruir dos descontos normalmente.

Com os prazos apertando, a dica é não deixar para a última hora — seja para pagar com desconto ou para questionar o valor.

