Senai terá vestibular em Campo Grande e Dourados

É possível começar o ano com um novo olhar rumo a uma nova carreira profissional. O diploma de curso superior na mão possibilita alcançar cargos mais altos e melhorar a remuneração dentro de uma empresa. Por que não tirar esse projeto da gaveta no próximo ano? Senai está com as inscrições do Vestibular 2023 abertas para quatro cursos em Campo Grande e Dourados. Segundo o diretor-regional da instituição, Rodolpho Caesar Mangialardo, as ofertas na área de educação de nível superior estão sempre alinhadas as demandas da indústria de Mato Grosso do Sul. “Nosso foco é suprir as inúmeras vagas da indústria, além de formar quadros profissionais altamente qualificados”, afirmou.

A Faculdade Senai de Campo Grande, a Faculdade Senai de Construção e a Faculdade Senai de Dourados oferecem 190 vagas para os cursos superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Automação, Tecnologia em Design de Interiores, e Tecnologia em Gestão da Produção Industrial. As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas pelo portal Meu Futuro Agora (www.meufuturoagora.com.br) ou nas secretarias das unidades e podem ser feitas até o próximo dia 31 de janeiro.

Provas serão realizadas conforme agendamento

As provas serão realizadas conforme agendamento e portal Meu Futuro Agora (www.meufuturoagora.com.br), por onde será possível, em até dois dias úteis, verificar o resultado. As matrículas para os cursos poderão ser feitas até o dia 6 de fevereiro de 2023, data de início das aulas.

Há ainda a possibilidade de ingresso por meio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), desde que o candidato apresente, no mínimo, média de 450 pontos e não tenha zerado a prova de Redação. Para isso, basta inserir o número de inscrição do Enem no ato da inscrição, assim como as pontuações obtidas em cada prova.

Documentação necessária

Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, título de eleitor, CPF, histórico escolar do Ensino Médio, certificado de reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (somente para candidatos do sexo masculino e com mais de 18 anos), comprovante de residência atualizado no nome do candidato ou responsável ou declaração de próprio punho e foto 3×4 colorida, frontal e recente.

