Novos kits e apostilas escolares são entregues a estudantes de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta quarta-feira (8) a entrega dos novos kits escolares e as apostilas do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Pela primeira vez os alunos da REME (Rede Municipal de Ensino) terão acesso a apostilas individuais, que serão renovadas a cada bimestre.

O prefeito Cleidimar da Silva Camargo (Buda do Lair) participou da entrega na Escola Municipal São Francisco e destacou que este passo é “um salto na educação de nossas crianças, temos trabalhado para recuperar os danos que o ensino a distância causou na educação dos pequenos”.

A secretária municipal de Educação, Harley Camargo, destacou que o período é de adaptação das crianças. “É um projeto novo, mas que possui todo o acompanhamento pedagógico necessário para que nossas crianças tenham a melhor educação possível”, assegurou.

O prefeito ainda reforçou que está trabalhando para “trazer qualidade de escola particular para nossa escola pública. Estamos preparando os pequenos para o futuro e todo investimento feito em educação é algo que vale a pena”.

A mudança no ensino é válida para os 440 alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Os pais e responsáveis foram à Escola Municipal São Francisco para assinar o termo e retirar o material didático e o kit escolar, que são confeccionados de acordo com as turmas, estudantes do 1º ao 5º recebem um modelo diferente dos que estudam do 6º ao 9º.

O Sistema de Ensino Aprende Brasil, além das apostilas, oferece consultoria pedagógica, que complementa a capacitação dos professores, e dá acesso ao “Aprende Brasil Digital”, que por meio de sistemas próprios avaliam o avanço da educação no município.

