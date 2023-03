Quer adotar? Feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado

Para os moradores que querem adotar um animalzinho, a Prefeitura de Campo Grande promove neste sábado (11), a 1ª ação de adoção de cães e gatos. O evento será realizado no estacionamento do Paço Municipal e terá o apoio de protetores independentes e 60 animais disponíveis para adoção.

A ação, desenvolvida pela Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), também contará com ações educativas de conscientização, com temas que abordam o bem-estar animal. Segundo a gerente de Promoção e Saúde Animal da Subea, Jucelma Rocha, esta é uma grande oportunidade de apresentar atuação da Subsecretaria para a população e uma forma de mostrar que os cuidados com o pet vão além de seus cuidados básicos.

“As feiras de adoção são importantes porque os animais, que estavam em situação de abandono ou que sofreram maus-tratos, passam a ter um tutor responsável e esse tutor ganhará um companheiro que o acompanhará por uma boa parte da sua jornada”, declara.

Os animais disponíveis para adoção, já passaram previamente por avaliação médica de um veterinário e foram vermifugados, e os com idade mínima, vacinados na Ubea (Unidade de Bem-Estar Animal).

A Subea ressalta, que os animais adotados em ações da secretaria ou nas parcerias realizadas com ONGS e Protetores Independentes, serão amparados pela Ubea. No momento da adoção, o tutor assinará um Termo de Adoção que garantirá que ele será atendido pela equipe independente do NIS. Os interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

A feira de adoção será realizada no próximo sábado (11), das 8h às 12h, no estacionamento do Paço Municipal, nos altos da Avenida Afonso Pena, 3297, em Campo Grande.

