MS Supera prorroga inscrições até esta terça-feira (26); ainda há 100 vagas disponíveis

O prazo para inscrições no MS Supera foi estendido até esta terça-feira (26), às 23h59. O programa oferece auxílio financeiro para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, incentivando a permanência em cursos universitários e técnicos, além de reduzir a evasão escolar. O benefício é de R$ 1.518 (equivalente a um salário mínimo).

Das 2.200 vagas disponibilizadas pelo programa, 100 ainda estão abertas – sendo 80 para graduação (presencial ou a distância) e 20 para cursos técnicos de nível médio. Os candidatos que atenderem aos critérios, mas não forem selecionados dentro dessas vagas, ficarão no cadastro de reserva.

Novo cronograma do MS Supera

Análise das inscrições: até 28 de março

Prazo para recursos: 1º a 4 de abril

Divulgação do resultado final: 9 de abril

Assinatura do Termo de Concessão: 10 a 14 de abril

Pagamento do benefício: de 15 a 23 de abril

Quem pode participar?

Os interessados devem se inscrever pelo site da Sead (www.sead.ms.gov.br) e anexar a documentação exigida. Para ser elegível, o estudante precisa:

– Estar matriculado em curso técnico ou universitário (público ou privado);

– Residir em Mato Grosso do Sul há pelo menos 2 anos;

– Não receber outro auxílio financeiro similar;

– Ter renda individual de até 1,5 salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos;

– Não possuir graduação de nível superior;

– Não ter mais de quatro reprovações no histórico acadêmico;

– Estar inscrito no CadÚnico.

Critérios de desempate

Caso haja mais candidatos do que vagas disponíveis, a seleção seguirá a seguinte prioridade:

1- Pessoa indígena

2- Menor renda familiar

3- Mães solo com filhos menores de 18 anos ou com deficiência

4- Pessoa com deficiência

5- Maior idade

O MS Supera busca garantir o acesso e a permanência de estudantes no ensino superior e técnico, proporcionando mais oportunidades para quem enfrenta dificuldades financeiras.