Homem tenta furtar carro de idoso, é flagrado por moradores e acaba preso em Dourados

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (25) após tentar furtar um carro em Dourados. O crime ocorreu por volta de 1h30 na rua Miguel Daniel da Silva, no bairro Cohab 2.

A Polícia Militar foi acionada depois que moradores flagraram o suspeito dentro do veículo de um idoso de 67 anos. Confrontado pela população, ele se irritou e tentou fugir.

Com as informações repassadas pelos populares, os policiais iniciaram buscas e encontraram o homem no cruzamento das ruas Ernesto De Mattos Carvalho e Eulália Pires.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto.