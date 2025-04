MEC abre inscrições para vagas remanescentes do Fies a partir desta terça-feira (22)

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta terça-feira (22) as inscrições para as vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O processo seletivo é voltado a estudantes que buscam uma nova chance de garantir o financiamento estudantil para o primeiro semestre letivo de 2025. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de abril, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Segundo o edital divulgado pelo MEC, a ordem de classificação e a pré-seleção dos candidatos será anunciada em chamada única no dia 6 de maio, com a formação de lista de espera em seguida. Os candidatos pré-selecionados terão de comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino nos dias 7 e 8 de maio para comprovar as informações fornecidas na inscrição.

Para concorrer às vagas remanescentes, o estudante precisa:

– Ter participado de qualquer edição do Enem a partir de 2010 (com nota válida até a data da inscrição);

– Obter nota mínima de 450 pontos de média nas cinco provas do Enem e nota acima de zero na redação;

– Não ter feito o Enem como “treineiro”;

– Ter renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos;

– Estar matriculado em uma instituição participante e apto a cumprir a frequência mínima no primeiro semestre de 2025.

Do total de vagas disponíveis, 50% são destinadas a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Esse grupo poderá ser contemplado pelo Fies Social, que permite o financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições.

Também há reserva proporcional de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, com base em dados do último Censo do IBGE e respeitando a proporção populacional de cada estado.

O Fies Social identifica automaticamente os beneficiários, com base em dados fornecidos ao MEC pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares do Fies. O objetivo da nova etapa é evitar desperdício de recursos e ampliar o acesso ao ensino superior por meio do financiamento de mensalidades em instituições privadas de ensino superior.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do Fies Seleção.

