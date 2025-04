Chuva forte alaga rodovias e causa queda de energia em Jardim

A forte chuva que caiu sobre Jardim, município localizado a 236 km de Campo Grande, nesta sexta-feira (18), provocou alagamentos em rodovias, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. De acordo com o Climatempo, já foram registrados 9,5 milímetros de precipitação apenas nesta tarde, volume suficiente para causar transtornos em diversos pontos da cidade.

Um vídeo divulgado pelo portal Jardim MS News mostra a força da enxurrada nas proximidades da Fazenda Lagoa Bonita, entre Jardim e Porto Murtinho. Apesar da chuva já ter cessado no momento da gravação, a água acumulada cobria completamente a rodovia, tornando impossível a travessia de veículos.

Pelo menos dez motoristas que transitavam pelo trecho precisaram interromper suas viagens e aguardar que o nível da água diminuísse para seguir caminho com segurança.

Quedas de árvores e ruas danificadas

Em outro ponto da cidade, nas imediações do Sindicato Rural de Jardim, a chuva provocou fortes enxurradas e erosões nas ruas. Além disso, diversas árvores caíram durante o temporal, contribuindo para a interrupção do fornecimento de energia elétrica em vários bairros.

A concessionária Energisa, responsável pelo abastecimento, informou que equipes estão mobilizadas em diferentes regiões da cidade para normalizar o serviço o mais rápido possível. Ainda não há previsão oficial de restabelecimento total da energia.

O Corpo de Bombeiros de Jardim foi procurado pela reportagem para fornecer mais detalhes sobre os impactos da chuva e eventuais ocorrências relacionadas, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para futuras atualizações.

A cidade de Jardim, assim como outras regiões de Mato Grosso do Sul, está sob alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que prevê chuvas intensas, ventos fortes e risco de alagamentos durante o feriado da Paixão de Cristo. A recomendação dos órgãos oficiais é que a população evite áreas de risco e fique atenta aos boletins meteorológicos.

Caso haja emergências, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais