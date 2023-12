Manifestação em Campo Grande pede melhorias nos vestibulares da UFMS e UEMS

No dia 7 de dezembro, diversos estudantes e cerca de 70 professores se reuniram em frente à Câmara Municipal de Campo Grande para protestar contra os problemas enfrentados nos vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), cujas provas são elaboradas pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Tanto no exame da UEMS, realizado em 26 de novembro, quanto no da UFMS, em 3 de dezembro, candidatos relataram erros ortográficos e perguntas sem respostas corretas. Alguns apontaram equívocos na instrução da prova, onde “60 questões” estava escrito como “60 (quarenta) questões”.

A hashtag #ForaFapec e #MudaFapec ganhou força nas redes sociais como forma de protesto. A candidata Vitória Loren denunciou que a Fapec deixou quatro candidatos sem prova, demorou para liberar o início do exame e não permitiu tempo adicional para quem não conseguiu concluir.

Um dos depoimentos que estão acontecendo na internet, é devido à perca de credibilidade das provas realizadas pela instituição:

Como uma prova que foi formatada e revisada após 21 de novembro para ocorrer em 3 de dezembro tem credibilidade?? Estamos cansados de ensinar nossos alunos a achar os erros das questões da Fapec para acertar as questões!!! CANSADOS#mudafapec#fapec#ufms pic.twitter.com/ssNqN2Dusk — Prof. Sisko (@prof_sisko) December 4, 2023

Em nota, a Fundação afirmou que a banca de elaboradores das questões de provas aplicadas pela Fapec é composta apenas por profissionais especialistas em suas áreas de atuação. Destacaram também que, desde a concepção do conteúdo programático contido em editais publicados pela Fundação, até a impressão de suas provas e aplicação, todo seu corpo de trabalhadores é composto por profissionais capacitados.

A organização finaliza a nota informando que irá analisar o processo pedagógico por meio de melhorias internas, entender e atender aos apelos da sociedade e o período de recurso seja rigorosamente cumprido. Eles afirmam que “[…] Não é de interesse da Fundação que os candidatos se sintam prejudicados.”

Conforme informações do Portal de Notícias Midiamax, O vereador Professor Juari (PSDB), presidente da Comissão de Educação da Casa, informou que teve uma reunião com o presidente Carlão (PSB) para discutir esse tema. O parlamentar adianta que em breve essa questão será levada ao Ministro da Educação, Camilo Santana.

A comunidade acadêmica aguarda soluções efetivas para garantir a lisura e qualidade dos processos seletivos das instituições de ensino superior no Estado.