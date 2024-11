Mais de 50 mil estudantes “encaram” Enem neste domingo e no próximo

Primeira prova é de linguagens, ciências humanas e redação

Com mais de 50 mil estudantes inscritos em Mato Grosso do Sul, neste domingo (3)acontece a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Por ser dividida em dois fins de semana, neste caderno os candidatos vão responder questões de Linguagens (língua portuguesa, inglês ou espanhol), Ciências Humanas e Redação.

É importante lembrar que o Exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora e em algumas de Portugal.

Por sua importância, todos os participantes precisam se atentar às exigências e aos horários para que consigam realizar as provas sem problemas e se concentrem apenas nas questões.

De acordo com os cursos preparatórios, às questões de Ciências Humanas podem abordar temas como: cidadania, direitos humanos com igualdade de gênero, racismo e homofobia, história do Brasil, problemas urbanos e questões ambientais. Isso porque essa matéria aborda tudo que é ensino em História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Já na de Linguagens, os temas não mudam muito de um ano para outro. Então, os estudantes devem se atentar para a interpretação de texto, gêneros textuais, variação linguística, figuras e funções da linguagem. As perguntas de língua estrangeira dependem de qual foi escolhida, inglês ou espanhol.

Por fim, a expectativa maior de todas as edições do Enem é o tema da redação, porque o candidato precisa mostrar todo o conhecimento dissertativo dentro do que é proposto. O Guia do Estudante, da editora Abril, elencou possíveis temáticas que podem aparecer, como bullying no ambiente escolar; a busca por procedimentos estéticos; democratização e acesso ao esporte no país; impacto das mudanças climáticas; o envelhecimento da população; regularização das inteligências artificiais e promoção da alfabetização.

Serão corrigidas somente as redações transcritas para a folha de redação e as respostas efetivamente marcadas no cartão-resposta, sem emendas ou rasuras. No ano passado, a redação trouxe os “desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, onde 60 textos atingiram a nota máxima.

No segundo dia do Enem, no próximo domingo (10), os candidatos têm que responder 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza, que inclui Biologia, Física e Química

Atenção! Por aqui, os portões serão abertos ao meio-dia (12h) e serão fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. Serão aceitos documentos de identificação originais e com foto, além disso, a caneta autorizada a ser usada é a esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

Em Campo Grande, os estudantes podem contar com a gratuidade subvencionada do transporte público coletivo municipal. É o que garante o Decreto n.º 15.718/2023, que regulamenta o passe de estudante gratuito para os participantes do Enem e nos vestibulares das universidades públicas da Capital, em dias de prova presencial.

Conforme o Decreto, os estudantes que se inscreveram para o Enem, terão direito à gratuidade no transporte coletivo nos dias de prova. Para utilizar o benefício, os usuários que forem realizar a prova e quiserem a isenção no transporte, deverão acessar esse link: www.consorcioguaicurus.com.br/servico/gratuidades/ e realizar o cadastramento.

O CALENDÁRIO DO ENEM 2024

Dias de provas: 3 e 10 de novembro

Solicitação de reaplicação: de 11 a 15 de novembro, até às 23h59 (de Brasília)

Divulgação do gabarito: 20 de novembro

Reaplicação das provas: 10 e 11 de dezembro

Divulgação do resultado final: 13 de janeiro

Por Kamila Alcântara

