Tempo continua instável com possibilidade de chuva em todas as regiões de MS neste domingo

Neste domingo (3), a previsão indica tempo mais instável com chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo no estado de Mato Grosso do Sul, assim como nos últimos dias.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a formação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 22-23°C e máximas entre 28-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 29-35°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-32°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

