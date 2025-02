Mais de 180 mil estudantes voltam às aulas nesta segunda-feira nas escolas estaduais de MS

Começa nesta segunda-feira (17), o período de aulas de 2025 na REE (Rede Estadual de Ensino). Mais de 180 mil estudantes matriculados em 348 unidades escolares voltarão para as salas de aula em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Nas últimas semanas, como parte da preparação para a volta dos estudantes, as unidades escolares trabalharam com ações de planejamento das atividades e realização da Jornada Formativa, direcionada para os mais de 25 mil servidores das escolas da Rede Estadual em todo o Estado.

Com o tema ‘A Educação começa no cuidado’, destacando todas as dimensões do processo educativo, a Jornada deste ano foi direcionada para a integração de conhecimentos e reflexão sobre práticas pedagógicas.

“As ações de formação envolveram profissionais de todas as unidades da Rede, com foco nas práticas e no planejamento, mas também envolveram estudantes em unidades como aquelas responsáveis pela oferta do Ensino em Tempo Integral, com os jovens acolhedores. Esse trabalho, realizado nas últimas semanas, foi pensado para receber, com todo o carinho, nossos alunos para mais um ano que se inicia”, enfatizou o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Para o retorno dos estudantes, outro destaque fica para a infraestrutura. Com mais de 100 unidades atendidas – somente em 2024 – com obras de reforma geral, parcial e intervenções como readequações nas redes hidráulica e elétrica, as escolas seguem recebendo novos equipamentos e mobiliários para a sequência das atividades.

“Além disso, demos início à nossa logística de entrega dos kits escolares ainda em novembro do ano passado. Pela primeira vez foi possível antecipar essa entrega para que nossos estudantes contem com os materiais o quanto antes. Se trata de um processo complexo, em função das particularidades do nosso Estado, e que segue em execução”, completou o secretário.

Entre as novidades para o ano de 2025 está a ampliação da oferta do Ensino em Tempo Integral, com um foco especial na abertura de vagas para o Ensino Fundamental.

Ao todo, 15 mil novas vagas foram abertas no último período de matrículas, sendo 12 mil somente para o Ensino Fundamental. Em expansão nos últimos anos, a modalidade estará presente em 61,2% das escolas da Rede Estadual. Com o aumento no número de vagas, o total de estudantes matriculados nessas turmas poderá chegar à marca de 52 mil, em turmas de Fundamental e Médio.

Ingresso na REE

Os interessados em ingressar na Rede Estadual de Ensino podem realizar o processo pelo portal www.matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular) ou de forma presencial na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Itanhangá Park.

