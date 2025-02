Segunda-feira será parcialmente nublada com possibilidade de chuvas e temperaturas de até 35°C

Nesta segunda-feira (17), Campo Grande (MS) apresenta um dia parcialmente ensolarado, com temperaturas variando entre 21°C e 35°C.

A manhã iniciou com céu parcialmente nublado e temperatura de 21°C. Durante a tarde, espera-se que a temperatura atinja máxima de 35°C, com possibilidade de pancadas de chuva típicas do verão, especialmente no período da tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 100%, indicando condições favoráveis para a ocorrência de chuvas isoladas.

Para os próximos dias, a previsão indica temperaturas elevadas, com máximas de 24°C a 35°C, e possibilidade de chuvas e temporais em áreas isoladas. É importante que a população esteja atenta às atualizações meteorológicas e adote medidas de precaução diante das condições climáticas previstas.

Recomenda-se o uso de protetor solar, hidratação constante e atenção às orientações das autoridades locais em caso de alertas para chuvas intensas ou temporais.

Com Informações do Inmet