Inep anula três questões do Enem 2025 após identificar divulgação de itens similares nas redes sociais

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou nesta terça-feira que anulou três questões da prova do Enem 2025 após identificar a circulação, nas redes sociais, de itens semelhantes aos que foram aplicados no exame. A decisão foi tomada pela comissão assessora responsável pela montagem da prova, que analisou os relatos e concluiu pela necessidade de anulação dos itens.

Segundo o Inep, não houve apresentação de perguntas idênticas às da edição deste ano. As imagens divulgadas mostravam apenas similaridades pontuais, e não cópias integrais das questões aplicadas.

O instituto acionou a Polícia Federal para investigar a divulgação e identificar eventuais responsáveis por quebra de confidencialidade ou outras condutas irregulares.

O Inep afirmou ainda que todas as etapas do processo de elaboração e aplicação do Enem seguiram os protocolos de segurança previstos e que a isonomia, a lisura e a validade da prova estão preservadas.O Instituto destacou que adota diversos procedimentos para calibrar os itens que integram o Banco Nacional de Itens, utilizado na composição das provas.

