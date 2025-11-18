Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carreta na BR-262

Um motociclista foi socorrido em estado grave após se envolver em uma colisão com uma carreta no início da tarde desta terça-feira (18), na BR-262, no trecho do macroanel rodoviário entre as saídas para Terenos e Sidrolândia, em Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto sofreu um ferimento severo em uma das pernas, com risco de amputação. Ele recebeu os primeiros atendimentos na rodovia e, em seguida, foi encaminhado à Santa Casa.

Durante o resgate, parte da pista precisou ser interditada, causando lentidão no trânsito.

Informações preliminares apontam que o motociclista seguia em direção a Sidrolândia quando teria invadido a pista oposta, atingindo frontalmente um caminhão-tanque que vinha sentido Terenos. Com o impacto, a vítima foi arremessada para o acostamento, onde permaneceu até a chegada das equipes de socorro. A carreta só parou aproximadamente 150 metros depois da batida.

O caminhão, que transporta combustíveis, estava vazio e retornava para a garagem no momento da colisão.