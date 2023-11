Impacto do uso de celular por pedestres é tema de pesquisa da UFMS

Pesquisadores da UFMS desenvolvem um estudo que avalia os impactos do uso de celulares no equilíbrio de pedestres.O trabalho é desenvolvido por professores e alunos do mestrado e do doutorado da UFMS e Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). O coordenador da pesquisa e professor do Instituto de Saúde Integrada, Gustavo Christofoletti, explica que o trabalho avalia as consequências da utilização desses aparelhos em situações distintas

A pesquisa tem cerca de 100 participantes, divididos em grupos para análise da caminhada com ou sem o celular, em ambiente controlado e em ruas públicas, com a presença de obstáculos, irregularidades de calçadas e outras situações reais. Os grupos são formados por voluntários de idades e condições físicas distintas. “A ideia é avaliar quais fatores estão mais vinculados ao desequilíbrio de dupla tarefa, se é o sexo, nível de escolaridade, idade, presença de doenças e afecções neurológicas, como a doença de Parkinson”, explica o professor Gustavo.

Equipamentos de ponta para análise de movimentos são utilizados pelos pesquisadores durante os testes dos voluntários. Um dos equipamentos, o Baiobit, é de origem italiana e verifica a angulação e deslocamento, com análise da marcha por meio de sensores de movimentos. Parte da investigação também é feita com o Baroscan, que permite a análise da preensão plantar, a forma como ocorre a descarga do peso no pé de indivíduos parados ou andando, com ou sem o celular.

Além disso, o projeto recebe apoio da Fundect e, mais recentemente, foi selecionado para recebimento de recursos na Chamada Universal do CNPq. “Esta é uma pesquisa nova em uma área muito promissora, que pode gerar muitos frutos. A gente sabe que está no caminho certo porque conseguimos apoio de fundações importantes, mas também pelo grupo de pesquisadores talentosos envolvidos

