Imersão Pedagógica do Senai começa com integração, mágica e ilustração

Oportunidade de integração, troca de experiências e chance de pensar formas de trabalho que envolvam cada vez mais os alunos estão entre os objetivos da terceira Imersão Pedagógica do Senai. A abertura da atividade foi realizada nesta terça-feira (25/07), no auditório do Hotel Deville, em Campo Grande, e contou com a participação de instrutores e gestores de educação das 11 unidades do Senai em Mato Grosso do Sul.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, inaugurou o palco com a mensagem de boas-vindas aos participantes e falou dos desafios a enfrentar na educação profissional. “Estamos trazendo uma série de palestras, uma série de tecnologias para fazer com que a conexão entre aluno e professor, aluno e instituição seja cada vez mais suave, seja cada vez mais fácil”, explicou.

Segundo ele, o Senai atrai alunos de diferentes gerações, o que leva os educadores a falarem diferentes linguagens. “Há os que não mexem com computador e tem aqueles que dão aula de computador. Isso são os alunos do Senai e é isso que estamos trazendo para os professores nessa Imersão Pedagógica, fazendo com que eles falem a mesma linguagem e tragam para dentro do Senai o que a sociedade está demandando”.

A melhora no atendimento ao aluno de outras formas que não só no âmbito do ensino, mas também no processo de matrícula, recrutamento e secretarias também está no foco dos debates. “Estamos aqui para atender as unidades. O evento é um passo importante em que vamos ressignificar a metodologia Senai e voltar a falar de qualidade nas formas de aprendizagem”, reforçou Rodolpho Mangialardo.

Leia mais: Sesi MS oferece pós-graduação de professores a partir de 2025

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram