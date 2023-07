Grêmio x Flamengo: veja onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e Flamengo começam a decidir nesta quarta-feira (26) seus destinos na Copa do Brasil. A partida de hoje será disputada a partir das 21h30 (de Brasília) na Arena, em Porto Alegre.

Velhos conhecidos em mata-matas da competição, os times se enfrentam em Porto Alegre (RS) no jogo de ida das semifinais. Os gaúchos, pentacampeões da Copa do Brasil, só perderam em casa uma vez este ano: para o Botafogo, no último dia 9, pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro, tetracampeão, ganhou em casa do rival gaúcho (3 a 0) em junho.

Das oito vezes que tricolores e rubro-negros estiveram frente a frente em fases mata-mata da Copa do Brasil, foram quatro classificações para cada lado. Em 1997, o embate foi na final e o Grêmio levou a melhor, levantando a taça. Nesta edição, a equipe gaúcha, comandada pelo técnico Renato Portaluppi, avançou à semi nos pênaltis, após dois empates consecutivos contra o Bahia. O time chega embalado para o embate após ter vencido o Atlético-MG em casa no último sábado (22) – como consequência retornou à vice-liderança do Brasileirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, sportv, Premiere e Prime Video.

Prováveis escalações

Renato terá o retorno de Villasanti, poupado no fim de semana pelo Brasileirão com desconforto muscular. Suárez também pode ser o outro acréscimo. O uruguaio também não jogou contra o Atlético-MG e segue como dúvida. É o camisa 9 quem relata o tamanho das dores. Renato vai repetir o sistema de jogo com três zagueiros.

Time provável: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo, Bitello e Reinaldo; Luis Suárez (André Henrique ou Ferreira)

Já o Flamengo segue o mistério como é de costume do argentino Jorge Sampaolli. A ausência de David Luiz coloca Fabrício Bruno como titular novamente ao lado de Léo Pereira. Sem Pulgar, lesionado, e sem Gerson, suspenso, o meio-campo deve ser formado por Allan e Thiago Maia. Filipe Luís pode ser surpresa na lateral esquerda, e Bruno Henrique deve seguir no ataque.

Time provavel: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Filipe Luís), Allan, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol