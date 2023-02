Selecionados para o Festival Reviva Mais contam com mais 30 dias de prazo na entrega de documentos

Os artistas escolhidos conforme edital n. 55/2022 para o I Festival Reviva Mais Campo Grande Cultura e Turismo contam com um novo prazo para entregar a documentação que valida a participação no evento. A alteração foi publicada em edição extra do Diário Oficial n. 6.930 dessa quarta-feira (01). Foram 86 selecionados entre centenas de inscritos em quatro áreas diferentes: música, teatro/circo, artes visuais e dança.

Conforme a prefeitura, os nomes dos aprovados foram divulgados no fim do ano passado, mas para confirmar a participação no que promete ser o maior festival cultural de Campo Grande, os artistas precisam levar até a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a lista de documentos exigidos em edital. O prazo para isso terminaria na quarta-feira (1°), mas foi prorrogado por mais 30 dias.

Para quem quiser acompanhar, o Reviva Mais Campo Grande Cultura e Turismo está previsto para agosto e terá apresentações de artistas regionais e nacionais. Exposições e performances, espetáculos de dança, circo e teatro, além de shows musicais, vão agitar a Capital e levar arte e cultura para a Esplanada Ferroviária. Logo toda a programação, com data e local, será divulgada. “Esses festivais cumprem um papel importantíssimo na revelação e impulsionamento de vários artistas e terá entrada gratuita para todo o público”, reforçou a secretária Mara Bethânia Gurgel.

Quem se inscreveu, mas ainda não conferiu se foi habilitado para o evento, a lista dos aprovados pode ser verificada no link abaixo:

https://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/lista-de-habilitados-e-inabilitados-festival-reviva-mais-campo-grande-cultura-e-turismo/