Governo garante passe de estudantes da Rede Estadual

O Governo de Mato Grosso do Sul garantiu nesta quarta-feira (18) que o custeio das gratuidades no transporte coletivo de Campo Grande oferecidas aos estudantes da Rede Estadual de Ensino permanece neste ano. A definição veio após tratativa feita no início da tarde desta quarta-feira (18), na governadoria.

Participaram do encontro o governador Eduardo Riedel, o secretário Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica), a prefeita campo-grandense Adriane Lopes e o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo, além da procuradora estadual Doriane Gomes Chamorro, chefe da Consultoria Legislativa.

“A prefeita Adriane veio solicitar apoio do Estado para garantir o repasse de recursos para que esses alunos continuem com a gratuidade no transporte coletivo em Campo Grande, e teve da nossa parte a garantia desse apoio, desse auxílio no transporte desses alunos em nossa Capital”, destaca o governador, ao fim do encontro.

O apoio governamental nas gratuidades de alunos da rede estadual foi iniciado ainda no ano passado, quando o transporte coletivo da cidade enfrentou uma crise e a prefeitura pediu ajuda para o Estado. Diante disso, foi firmado convênio em 29 de junho, com duração até 31 de dezembro, no valor de R$ 7,2 milhões.

Agora, para 2023, as equipes técnicas da prefeitura de Campo Grande e do Governo de Mato Grosso do Sul vão cuidar da atualização de números de usuários com o benefício da gratuidade e demais detalhes para definir os termos do próximo convênio.

“Conversamos para garantir esse convênio, tendo em vista a necessidade atual e o avanço dos estudos para a nova tarifa no município de Campo Grande. Essa parceria é muito importante. Ainda não temos os números fechados, mas no governo anterior eram 13.211 alunos da rede estadual. Vamos esperar encerrar as matrículas”, diz Adriane.

Leia mais: Aberto cadastro de passe estudantil para 2023